Il congedo mestruale a scuola istituito in un liceo a Ravenna | «Una vittoria per tutte le ragazze»

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Il consiglio di istituto delArtistico “Nervi-Severini” dihailper le studentesse. L’iniziativa, pubblicata nei giorni scorsi sull’albo on line della, riconosce alle studentesse che soffrono di dismenorrea la possibilità di assentarsi per due giorni al mese senza che questa venga calcolata nell’anno scolastico. La legge attualmente prevede che gli studenti debbano frequentare i tre quarti dell’orario annuale per l’ammissione agli scrutini. Le rappresentanti della componente studentesca nel consiglio di istituto hanno fatto presente come moltesoffrano di crampi mestruali tanto forti da interferire con lo svolgimento delle normali attività. Raccogliendo anche 16 testimonianze di loro compagne. Hanno quindi ...

