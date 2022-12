Concerto acustico per le vie di Monreale e poi si balla con radio 105

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)– Giorno 30 dicembre è uno dei più attesi del cartellone messo in campo dal direttore artistico Giovanni Vaglica in occasione delle festività natalizie. Si comincia con lo spettacolo musicale itinerante che si snoderà lungo le strade dia partire dalle ore 1800. Tre trombe, un trombone, un corno, un basso tuba, un sax contralto e un tenore, un clarinetto, e tre percussionisti saranno i protagonisti È la Kimolía Street-Band, gruppo nato a Villafrati, che fa delle città il suo panorama d’elezione e della strada lo scenario in cui esibirsi e il luogo da cui trarre ispirazione. Nelle loro performance obiettivo principale è coinvolgere e rendere attivamente partecipi gli ascoltatori che, una volta uditi i brani, sono spinti dalla band are, suonare percussioni e saltare rendendo le strade palcoscenico ...

MEI – Meeting degli Indipendenti

Achille Lauro torna a esibirsi in Puglia. Questa volta sarà a Bari, dove approda il suo primo tour in: il 3 febbraio salirà sul palco del TeatroTeam. Il cantautore romano - con origini pugliesi, suo padre è nato a Gravina - svela dunque un lato inedito, dopo aver girato l'Italia, la scorsa ...Si terrà oggi , martedì 27 dicembre, alle 19, presso l'Auditorium dello Spirito Santo di Vibo Valentia, "Incanto di Natale",del duo composto dal soprano Maria Teresa Ionadi e dal chitarrista Andrea Ionadi . Durante la serata, voluta dal Comune del capoluogo napitino, canti natalizi e canti della ... Antonio Pignatiello: sabato 17 dicembre in concerto all'Acustico ... Natale per Tutti - Xmas Concert 2022 l'evento acustico raccoglierà fondi per giocattoli, destinati ai piccoli pazienti dell'ospedale cosentino ...Si terrà oggi, martedì 27 dicembre, alle 19, presso l'Auditorium dello Spirito Santo di Vibo Valentia, “Incanto di Natale”, concerto acustico del duo composto dal soprano Maria Teresa Ionadi e dal chi ...