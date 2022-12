Tra omicidi | corruzione e violenze sessuali | un anno di cronaca giudiziaria

Leggi su bergamonews

(Di martedì 27 dicembre 2022) Bergamo. Undi, tra processi conclusi, ricorsi in appello, sentenze in Cassazione: decisioni che in alcuni casi hfatto discutere. Quelli pero, violenza esono i procedimenti che maggiormente hinteressato l’opinione pubblica e che riproponiamo in questo articolo di fine. L’o di via Novelli Alessandro Patelli, 20 anni, è stato condannato a 21 anni per l’o di Marwen Tajari, tunisino di 34 anni. La sentenza è del 18 novembre, une tre mesi dopo il fatto. Nell’agosto 2021 il giovane, fuori dalla sua abitazione di via Novelli a Bergamo, aveva accoltellato a morte Tajari davanti alla moglie e alle sue figlie di 12 e 2 anni. A ...