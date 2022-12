Covid – App Immuni addio dal 31 dicembre

(Di martedì 27 dicembre 2022) Il sistema di allerta coronavirus eliminato dal ministero della salute – Dal 31sarà dismessa la Piattaforma unica nazionale per la gestione del Sistema di allerta-19 e la relativa applicazione, lanciata nel giugno del 2020 per allertare le persone entrate in contatto stretto con altre risultate positive al coronavirus pandemico. Lo comunica il ministero della Salute, precisando che dalla stessa data “verrà interrotto ogni trattamento di dati personali effettuato” dal dicastero “ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70”. La App, pertanto, non sarà più disponibile negli store delle applicazioni mobile (Apple, Google, Huawei). E sugli smartphone dei cittadini che l’hanno installata – precisa il ministero – non funzionerà più per ...

la Repubblica

ROMA " Dal prossimo 31 dicembre sarà dismessa la Piattaforma unica nazionale per la gestione del Sistema di allerta- 19 e la relativaImmuni, che ha avuto la finalità di allertare le persone entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi. Dalla stessa data verrà interrotto ogni trattamento ......trattamento di dati personali associato al sistema di allerta coronavirusImmuni addio. Dal 31 dicembre sarà dismessa la Piattaforma unica nazionale per la gestione del Sistema di allerta- ... Covid, addio app Immuni, stop dal 31 dicembre Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il governo ha annunciato quasi alla chetichella che il 31 dicembre sarà disattivato il dispositivo lanciato per garantire il tracciamento dei contagi ...