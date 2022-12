Adnkronos

Continua la mobilitazione contro l'ergastolo ostativo e il carcere duro del 41bis al quale è sottoposto per la durata di quattro anni l'anarchico, il detenuto in sciopero della fame da oltre 60 giorni nel carcere di Sassari dove è recluso in isolamento, dopo una condanna a venti anni in primo grado per una serie di attentati ...Si tratta di una manifestazione non autorizzata contro il 41 bis e in solidarietà dell'anarchico. Il corteo è partito da Piazza Santissima Annunziata per arrivare poi davanti alla ... Alfredo Cospito, difesa ricorre in Cassazione contro 41bis (Adnkronos) – La difesa di Alfredo Cospito ha presentato ricorso in Cassazione contro l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che ha confermato il 41bis per l’anarchico, detenuto nel peniten ...Firenze – Si è tenuto oggi, martedì 27 dicembre, un presidio e corteo a Firenze in favore della cessazione del regime di carcere duro 41 bis a carico dell’anarchico Alfredo Cospito, che si trova a 67 ...