Capodanno 2023 con l’Orchestra Sinfonica di Latina | tutte le info

(Di lunedì 26 dicembre 2022)– Concerto dicondidomenica 1° gennaioalle ore 19.00 al Teatro Moderno diin via Sisto V. Il Concerto di, organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale “I Giovani Filarmonici Pontini” vede il patrocinio della Provincia di, l’adesione delle più prestigiose associazioni di promozione culturale: Club per l’Unesco di, Lions Club Sabaudia-Circeo Host, Soroptimist International Club di, Inner Wheel Club di, Rotary Club, l’Associazione Socio Culturale Campana ed il supporto di alcuni noti imprenditori locali. “Torniamo ad aprire il nuovo anno con ...

3bmeteo

...ai nuovi aumenti che saranno garantiti in busta paga dal nuovo taglio del cuneo fiscaleche, ...più alti tra 350 e 600 euro sono i pagamenti relativi alle indennità di malattia a Natale e...La Joya è attesa nella Capitale entro, mentre diverso è il discorso per Solbakken, a cui ... non potrà allenarsi con i nuovi compagni prima del. Recuperati, invece, Smalling e Tahirovic ... Tendenza meteo Capodanno 2023, tra anticiclone e qualche pioggia. La tendenza L'anticiclone sarà la figura prevalente almeno fino all'inizio dell'anno nuovo, anche se sarà insidiato da infiltrazioni umide atlantiche foriere di locali piogge. METEO SAN SILVESTRO. Il fronte che f ...Cosa dicono le tendenze meteo per Capodanno Farà ritorno il maltempo Certo che no. Ecco tutti i dettagli e le previsioni per i prossimi giorni ...