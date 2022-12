«Beata Te» in prima tv Sky Cinema anche in 4K e streaming NOW

(Di domenica 25 dicembre 2022)TE è la nuova commedia Sky Original prodotta per Sky daundici e Vision Distribution che affronta, con toni leggeri ma non banali, il delicato tema della maternità e della libera scelta. Prodotto da Olivia Musini, con la regia di Paola Randi (La Befana vien di notte - Le origini) e la sceneggiatura di Lisa Nur Sultan e Carlotta Corradi, il film è tratto dall’opera teatrale “Farsi Fuori” di Luisa Merloni e ha come protagonista Serena Rossi (Ammore e malavita, Song ‘e Napule, La tristezza ha il sonno leggero). Accanto a lei Fabio Balsamo ((Im)perfetti criminali, Generazione 56 k). Nel...

Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Dal film intv 'Te' al terzo episodio della saga di 'Animali Fantastici - Segreti di Silente, passando per i consueti appuntamenti di 4 Ristoranti con chef Borghese e MasterChef con i giudici Bruno ...approfondimentote, il film intv esclusiva su Sky a Natale Come è stato recitare con Fabio Balsamo con cui avevi lavorato nel 2020 in 7 giorni per farti innamorare Dopo il provino mi ... Stasera in prima visone tv c’è Beata te: nel film di Natale, Serena Rossi è piena di grazia e di vita Beata te, recensione del film con Serena Rossi e Fabio Balsamo, su Sky e in streaming su NOW dal 25 dicembre 2022.Leggi su Sky TG24 l'articolo Beata te, Serena Rossi: 'A mio figlio ho detto che è la cosa più bella che potessi fare' ...