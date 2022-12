Addio a Fabian O' Neill | morto a 49 anni l' ex Cagliari e Juve

Centotrentuno.com

È mortoO'Neill, detto 'il mago', talentuoso centrocampista uruguaiano ex Cagliari (1995 - 2000) e Juventus (2000 - 2002). Per pochi mesi nel 2002 passò anche da Perugia. O'Neill era stato ricoverato d'...... l'ex calciatore della Juventus e del Cagliari,O'Neill sarebbe stato ricoverato d'urgenza in Uruguay, versando in gravi condizioni in terapia intensiva, come riporta anche Sportmediaset. I ... Fabian O'Neill non ce l'ha fatta, addio all'ex Cagliari Flop Players europei 2022: Fabian Ruiz. Mai decisivo al Napoli e un addio amaro. E le cose non vanno bene al PSG.A riportarlo alcuni giornalisti e media uruguaiani: l'ex calciatore è nel reparto di terapia intensiva della clinica Medica Uruguaya ...