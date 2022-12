Agenzia ANSA

Vietato assumere donne inanche nelle ONG. Il governo talebano, con una lettera del ministro dell'economia Qari ... Si tratta dell'ultima mossa restrittiva, in ordine di tempo, dei...inhanno ordinato a tutte le ong straniere e nazionali di non lavorare più con le donne, dopo "gravi lamentele" secondo cui non hanno seguito un codice di abbigliamento ... In Afghanistan i talebani vietano alle ong di impiegare le donne - Ultima Ora I talebani in Afghanistan hanno ordinato a tutte le Ong straniere e nazionali di non lavorare più con le donne, dopo «gravi lamentele» secondo cui non hanno seguito un codice di abbigliamento appropri ...Non è chiaro, dalla lettera, però se l'ordine si applica alle agenzie delle Nazioni Unite, che hanno una grande presenzanel Paese ...