Sarà un 'caldo' Natale

Leggi su agi

(Di giovedì 22 dicembre 2022) AGI - Un robusto anticiclone in sede mediterranea farà sì che la giornata della vigilia e il Natale avranno le temperature sopra media anche di 8-10 gradi da Nord a Sud, almeno entro Santo Stefano. Un clima mite soprattutto in quota mentre nei bassi strati avremo anche nebbie e nubi bassi localmente persistenti come sulla Pianura Padana. La prossima settimana, secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, dovrebbe essere ancora in gran parte all'insegna della stabilità. Solo intorno al Capodanno alcuni modelli ipotizzano un peggioramento ma la distanza temporale è ancora decisamente troppo elevata.