Pellegrini | «Inter ancora da scudetto | ma deve batter il Napoli»

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Le parole di Ernesto, ex presidente dell’, sulle possibilitàdei nerazzurri. Tutti i dettagli Ernestoha parlato ai microfoni di Sky Sport. L’ex presidente dell’si è espresso sulle possibilitàdei nerazzurri alla ripresa della Serie A. PAROLE – «? Io penso che molto dipenda dalla gara col; se l’dovesse vincere potrebbe arrivareprima. Se dovesse perdere sarebbe più difficile ma la speranza è l’ultima a morire. Lautaro? Per me è un fenomeno, mi spiace non averlo visto dal 1? con la Francia ma è stato determinante». L'articolo proviene da Calcio News 24.

