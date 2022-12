Eppure basterebbe seguire poche e semplici regole

Leggi su iodonna

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Un galateo anche per essere più gentile sulla strada. Può sembrare strano, ma vista la maleducazione che regna sovrana nelle città, sono state stilate addirittura diecidaper comportarsi in maniera più civile al volante o in sella che sia di bicicletta o di scooter. X Mobilità gentile: c’è troppa maleducazione sulle strade Purtroppo, la situazione delle strade quando si è alla guida, è ...