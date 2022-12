Manovra | Meloni | ' Pos? Se no margini troveremo modo per non far pagare commissioni'

(Di domenica 18 dicembre 2022) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Resta l'obbligo del? "Quello è un obiettivo del Pnrr e quindi lo stiamo trattando con la Commissione. Se non ci sono i, ci inventeremo un altroper non faragli esercenti lebancarie sui piccoli pagamenti". Così la premier Giorgialasciando il Senato dopo il concerto di Natale.

Il Fatto Quotidiano

Riprendono i lavori in commissione Bilancio alla Camera, sull'esame della. In giornata è atteso il deposito di un secondo pacchetto di emendamenti del governo, che sarà illustrato alla commissione in serata, attorno alle 21, dal ministro dell'Economia. Fonti ...Quindi si passa con grande nonchalance alla legge di bilancio targata, mettendola idealmente a confronto con lo scandalo dell'Europarlamento. 'Questadice che chi è al governo è ... Manovra, Meloni: “Confindustria dice che si poteva fare di più Mi dica anche dove prendere le… Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Governo Meloni, news. Manovra, Giorgetti illustrerà secondo pacchetto emendamenti. LIVE ...