LIVE Sci di fondo | 20 km Davos 2022 in DIRETTA | comincia la gara | partono Abram e Ventura

Leggi su oasport

(Di domenica 18 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.23ha l’ultimo tempo su quattro ai 2,2 km: penultimoa 4? dallo statunitense Ogden. 13.22 Partito il giovane norvegese Andersen che può fare molto bene. 13.20 5’11?1 il tempo ai 2.2 chilometri per. 13.18 Partito anche Paolo, gli altri azzurri al via saranno: Giandomenico Salvadori, Davide Graz, Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino. 13.15 Lacon l’azzurro Mikael. 13.12 Golberg è assente questo fine settimana per un forte raffreddore e ha deciso così di risparmiarsi per non compromettere le prossime tappe. 13.09 Il favorito principale è sempre Johannes Klaebo: il norvegese è sempre l’uomo da battere in qualsiasi format di ...