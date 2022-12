A Gandino torna il servizio prelievi

Leggi su bergamonews

(Di sabato 17 dicembre 2022). Unutile, soprattutto per le persone anziane, chein Valdopo il lungo stop della pandemia. A partire dal mese di gennaio viene ripristinato a(presso il presidio territoriale dell’Asst Bergamo Est, piano terra della scuola primaria) ilper tutti i cittadini. In questi mesi la disponibilità dell’Azienda Sanitaria e l’impegno congiunto di Guido Bertocchi, assessore ai servizi sociali a, e Pietro Nodari, capogruppo di minoranza in consiglio, ha consentito di riportare in Valle un importante presidio. “Il prossimo 29 dicembre dalle 14 alle 15 – spiega Bertocchi – il personale sanitario sarà a disposizione per raccogliere le prime prenotazioni. Ilpartirà con il ...