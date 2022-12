Sinisa Mihajlovic | Bartoletti | “Non tutti possono reggere il suo sguardo”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Per me è un giorno due volte triste. Personalmente gli sono grato per l’amicizia che mi ha dato e per aver capito la forza della mia amicizia. Ci ha insegnato tante cose, ini momenti della sua vita e le ha insegnate anche a quelli che non sanno di averle apprese da lui. Con la sua forza, la sua testardaggine, e col suo culto della lealtà”. A dirlo all’Adnkronos è Marino, che rende omaggio a, morto oggi all’età di 53 anni dopo una lunga malattia. “Auguro aanche adesso -prosegue- di poteril suo. Non sono sicuro che questo valga per tutte le persone che l’hanno conosciuto”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Agenzia ANSA

Francesca Bonifazi , direttrice del programma Terapie Cellulari Avanzate dell'Irccs Policlinico di Sant'Orsola di Bologna , ha seguito da vicinoed oggi ne piange la scomparsa. "Per me è stato un paziente perfetto, con una grande personalità e al tempo stesso con la capacità di affidarsi totalmente. Aveva una malattia molto ...ROMA - "Tifo Lazio, se perdo con loro mi rode di meno" .non ha mai nascosto la sua fede laziale. Sei anni in biancoceleste dopo aver vestito la maglia della Roma. Un sacrilegio per alcuni, non per lui. Maglia giallorossa dimenticata a ... È morto Sinisa Mihajlovic, aveva 53 anni - Calcio Anche il Torino si aggiunge al cordoglio per Sinisa Mihajlovic. Il club granata, che il tecnico serbo ha allenato tra il 2016 e il 2018, ha postato una sua foto sui social lasciando un ...(ANSA) - BOLOGNA, 16 DIC - "Addio mister, vivrai per sempre nel nostro cuore". In seguito alla notizia della morte di Sinisa Mihajlovic il sito del Bologna è stato preso ...