ItaSportPress

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Silva ......Ronaldo non ha fatto ritorno in. La lista dei giocatori rimasti in Qatar è lunga. Rui Patricio, Raphael Guerreiro, Rafael Leao, Bruno Fernandes, Matheus Nunes, Ruben Neves,... Portogallo, Bernardo Silva omaggia Fernando Santos: “Mi hai portato in Nazionale e hai fatto la storia” Nelle scorse ore è arrivato l'addio ufficiale al ruolo di CT del Portogallo da parte di Fernando Santos ... che rimarrà per sempre nella storia del nostro calcio", le parole di Bernardo Silva.Al capolinea l'era dell'allenatore campione d'Europa 2016. L'indiscrezione di A Bola: prima scelta lo Special One. Ma è forte il legame con la Roma, Fonseca e Rui Jorge le alternative ...