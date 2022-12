Motosprint.it

Il motorsport ha tante facce, si sa, ed alcune di queste a volte possono essere poco piacevoli. Nell'estate 2021 Lucaera uno dei pezzi pregiati del mercato delle derivate di serie, dopo una prima parte di stagione " da debuttante " favolosa in Supersport. Meno di un anno e mezzo dopo, con in mezzo un brutto Bernardi: "La scelta di Barni mi ha tagliato le gambe, ora voglio ritrovare la fiducia" Luca tra passato e presente: "Mi è dispiaciuto non finire la stagione: avevo fatto top ten e stavo migliorando. Ora voglio tornare protagonista" SBK: Dopo un travagliato 2022 tra Mondiale Superbike e Mondiale Supersport, Luca Bernardi torna nel campionato italiano per correre nel CIV Superbike 2023 con la RSV4 di Nuova M2 Racing al fianco di S