LIVE – Spezia-Servette 2-0 | amichevole 2022 DIRETTA

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Ladiinvernale. La squadra di Gotti è pronta a tornare in campo nel primo testin programma nel ritiro a Valencia. Dall’altra parte la formazione svizzera, seconda in campionato dietro gli Young Boys. Calcio d’inizio alle ore 15. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale con lascritta. COME VEDERE LA GARA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5: Zoet; Amian, Caldara, Nikolaou; Holm, Sala, Bourabia, Agudelo, Moutinho; Strelec, Verde: Frick; Diallo, Vouilloz, Square, Clichy; Cognat, Douline, Camara; Stevanovic, Patricio, Kutesa...

Reti: DESCRIZIONE GOL : al 40 in vantaggio locon Strelec che si trova al momento giusto nel posto giusto per intervenire in tap in su precedente conclusione in porta di Frick. Formazioni ...Frankfurt II (Ger) - Aue (Ger) Rinviata(Ita) - Servette (Sui) 0 - 0 (*) Union Berlino (Ger) - Rostock (Ger) 16:00 Bastia (Fra) - Fiorentina (Ita) 17:30 Auersmacher (Ger) - Saarbrucken (Ger) ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...La partita Spezia - Servette di Mercoledì 14 dicembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l’amichevole degli Aquilotti ...