Rai 3 | che gaffe in diretta | il VIDEO fa il giro del web

(Di martedì 13 dicembre 2022) Unaincome ne accadono altre, un problema di collegamento è stato fatale per la persona coinvolta Bisogna ammetterlo: lerealizzate inTV dai giornalisti del TG sono le più divertenti e negli anni sono diventati virali tantissimia riguardo. L’ultimo meme dell’anno sembrerebbe essere proprio proveniente da Rai Tre L'articolo proviene da Inews24.it.

Rai Storia

Gaffe alla trasmissione tvOggi è un altro giorno dove la padrona di casa, Serena Bortone , si è subito sbrigata a cercare ...però ha voluto ricordare anche un episodio poco piacevoleriguarda ...Tonica Interpumpevidenzia un bel vantaggio del 3,55%. In luce STMicroelectronics , con un ampio progresso del 3,48%. Tra i protagonisti del FTSE MidCap,Way (+4,67%), Reply (+3,99%), Carel ... Che Tempo Che Fa - RAI Ufficio Stampa Eleonora Giorgi è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì notte dalla mezzanotte all ...Stasera - 13 dicembre 2022 - su Rai 3 torna Cartabianca: ecco le anticipazioni, gli ospiti di stasera e le info su dove vedere la puntata ...