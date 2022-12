Dalla Puglia all’orbita con lo spazioporto Aggiudicati i bandi

(Di martedì 13 dicembre 2022) Tra non molti anni si potrà arrivare nello Spazio partendo da Grottaglie, in provincia di Taranto. È stato infatti appena aggiudicato al raggruppamento temporaneo composto da Adr Ingegneria, Proger, Rina consulting e Architetto Camerana il bando per la progettazione del primoitaliano. L’accordo riguarderà nel dettaglio la realizzazione dell’infrastruttura e delle aree di volo destinate allo, in cui sono compresi un hangar polifunzionale – per il ricovero, l’assemblaggio e la manutenzione dei sistemi veicolo – e uno spazio destinato a ospitare eventi e iniziative tematici. Inoltre, vi sarà un edificio multifunzionale dedicato all’innovazione e all’incubazione di imprese, enti di ricerca e formazione. I lavori complessivi ammontano a circa 120 milioni di euro, rendendo loun vero e proprio volano ...

Qui Mesagne

Le Fiamme Gialle - coordinateprocura - hanno apposto i sigilli a beni mobili e immobili e ... tra Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Campania e, dove sequestrarono ulteriori 12.218 ...Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo LaDomani, ...no alla localizzazione del mega impianto a pochi passi da un tesoro come l'Abbazia di Cerrate e... Parte dalla Puglia e dalla Basilicata il tour di “Tre giorni cinquant’anni” Puglia – On. Iaia (FdI) siamo al secondo posto in Italia per costo della Tari. “Colpisce come a fronte della narrazione di una Regione Puglia ...Foggia, 13 novembre 2022 - Gestione del Cara di Borgo Mezzanone, il gruppo consiliare FdI alla Regione Puglia chiede immediata chiarezza al presidente Emiliano: “Il presidente Emiliano faccia immediat ...