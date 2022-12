Con Crisis Core Reunion | torniamo ad abbracciare i nostri sogni

Leggi su screenworld

(Di martedì 13 dicembre 2022)è senza ombra di dubbio il capitolo migliore della compilation dedicata a Final Fantasy VII e dopo il recente remake – amato quanto criticato – delle avventure dell’ex Soldier Cloud Strife, una riproposizione del titolo dedicato al suo mentore, Zack Fair, era qualcosa che i fan si aspettavano e Square Enix, puntuale, non si è lasciata scappare l’opportunità di ammodernare. Titolo che vide luce su PSP, la console portatile di casa Sony nel lontano 2007, l’operazione proposta cerca di offrire al pubblico il gioco in una forma ripulita, ottimizzata, esteticamente più appagante per gli occhi, come per i nostro polpastrelli desiderosi di affondare le mani in questo, un’avventura travolgente ed emotivamente ricca di ...