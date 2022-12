Ultime Notizie Roma del 12-12-2022 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno Esterina per l’Ucraina continua ad essere nella morsa delle bombe del prendo il ministro degli Esteri kuleba ha detto che è un blackout completo è uno scenario è piuttosto realistico lo stesso tempo le autorità non ci aspettano un esodo di massa dei residenti a causa delle difficili condizioni le sirene dei Raid aerei hanno suonato nelle prime ore del mattino a chi è in diverse regioni del paese ieri bombardamenti su cartone nella notte il distretto di Nico pollo è stato attaccato con me poi ci sono i danni alle centrali elettriche che costringono il governo a dover scegliere a chi dare la luce così come il Vaticano rimane il luogo adatto per il dialogo secondo il segretario paroline che però non nasconde spiragli per il dialogo ce ne siano pochi secondo Borrelli è ancora lontano ...