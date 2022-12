Superlega vs UEFA | i sei quesiti alla Corte di Giustizia Ue

(Di lunedì 12 dicembre 2022), lo scontro si accende. E’ atteso per giovedì 15 dicembre il parere consultivo di Athanasios Rantos, avvocato generale delladidell’Ue, a proposito di come l’organismo dovrebbe rispondere alle domande poste dal Tribunale di Madrid sul potenziale ruolo monopolistico dellanell’organizzazione delle competizioni calcistiche europee per club. Al centro L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

...sabotare la Champions League gallina dalle uova d'oro mediante la creazione della. Problemi che la FIFA non ha. La FIFA inoltre non fa distinzione di categorie tra i campionati come la,..."Rischio sanzioni, esclusione o limitazioni all'accesso alle competizioniin ragione del contenzioso relativo al progetto". Inoltre la relazione fa esplicitamente riferimento al ...Superlega Corte di Giustizia, la posizione di A22 in vista del parere dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell'Ue ...Entro il 18 la decisione sullo spostamento del processo da Torino a Milano. E giovedì parla la Corte Europea. Il club bianconero vuole andare via da Torino. E il primo parere sulla Superlega incide su ...