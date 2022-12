Incrocio del McDonald’s | al via la sperimentazione dell’intersezione stradale

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nei prossimi giorni avrà inizio la fase ditra via Vetrone, via Nenni e via Mascellaro, attualmente gestita impianto semaforico. A darne notizia sono il sindaco Clemente Mastella e l’assessore alla Mobilità, Attilio Cappa. I lavori, iniziati nei giorni scorsi sulla scorta di quanto stabilito con la delibera di Giunta comunale n. 220 del 30/11/2022, prevedono la realizzazione entro Natale di una terza corsia in via Vetrone allo scopo di migliorare il flusso di veicoli che giunge all’intersezione e che accede o proviene anche dale la realizzazione di una mini rotatoria che andrà a sostituire l’impianto semaforico esistente. La soluzione adottata dai tecnici del Comune diretti dall’ingegnere Maurizio Perlingieri è stata ...

