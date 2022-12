DJ GAZY tra i migliori Deejay emergenti in Italia

Leggi su thegametv

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Tra i tanti DJni, uno sta emergendo per la sua bravura e per i suoi party che sembrano essere sempre travolgenti e divertenti: DJ. Proprio in un party in Sardegna, qualche mese fa, il noto agente Fabrizio Chinaglia ha assistito all’esibizione di Alessandro Pusceddu, in arte “DJ”. Tra i due è sorto fin dal primo momento un ottimo feeling, proprio per queste ragioni nonostante non sia nato un rapporto professionale, si sono continuati a tenere in contatto. Sono molte le persone che si sono chieste se potesse nascere fra i due una collaborazione lavorativa, dato che nel corso del tempo l’agente Fabrizio Chinaglia con la sua FC Agency ha abituato tutti a notevoli colpi di scena, ma non sono trapelati dettagli nel corso dei mesi. Eppure… siamo pronti per svelare una grande notizia! Quindi, vi consigliamo di ...