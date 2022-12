Sparatoria Fidene a Roma | la pistola Glock rubata e il porto d’armi | indagini

(Di domenica 11 dicembre 2022) (Adnkronos) – Claudio Campiti, l’uomo che ha ucciso 3 persone in una riunione di condominio nella zona di, nellaha usato una45 sottratta al poligono di Tor di Quinto. Con l’arma, una volta arrivato in via Monte Giberto, è entrato nel gazebo dov’era in corso una riunione del consorzio Valleverde puntando ai membri del consiglio di amministrazione e sparando almeno 4-5 colpi. Campiti, 57 anni, in passato aveva chiesto ilma gli era stato negato. Il no alla sua richiesta era arrivato grazie alle informazioni fornite dai carabinieri del luogo di residenza, che avevano riferito delle liti in corso con il consorzio. Campiti sarebbe arrivato questa mattina al poligono di Tor di Quinto e lì, dopo aver lasciato un ...

... che al momento si trova in stato di fermo nella caserma dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma Laè avvenuta in un gazebo in via Monte Gilberto, nel quartiere di, in cui ...Elisabetta Silenzi, una delle tre vittime dellaavvenuta nel quartiere romano di, abitava ad Ariccia e si trovava alla riunione del consorzio per lavoro come spiega all'Adnkronos il sindaco di Ariccia, Gianluca Staccoli: 'Non la ...Sono queste le parole di sfogo di Giorgia Meloni per la morte dell’amica Nicoletta Golisano, 50 anni, revisore dei conti, una delle tre vittime rimaste uccise nella sparatoria nel quartiere di Fidene ...La sparatoria avvenuta nel quartiere di Fidene, a Roma, ha colpito da vicino anche Giorgia Meloni, che su Facebook ha scritto un lungo messaggio per salutare l’amica Nicoletta Golisano. La 50enne è ...