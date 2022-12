Marocco-Portogallo 1-0 | esplode la festa in Italia | fuochi d' artificio a Torino | centinaia di persone in strada a Milano

Nel secondo tempo ilci prova in tutti i modi, ma ilè granitico e rischia il minimo indispensabile. L' impresa CR7 , Leao e compagni non riescono a gonfiare la rete avversaria. ...prima africana di sempre alle semifinali di una Coppa del Mondo.oggi impalpabile, Ronaldo ancora in ...C'è anche un po' di Perugia nel sorprendente Marocco, prima squadra africana a raggiungere la semifinale di un campionato mondiale di calcio. E quel po' di biancorosso si chiama Jawad El-Yamiq, difens ...Così Sofiane Boufal, attaccante del Marocco, ha commentato la vittoria sul Portogallo. "Non è finita. Resta la semifinale e inch'allah, la finale - ha aggiunto - Auguro buona fortuna alla squadra ...