Ultime Notizie Roma del 09-12-2022 ore 10 | 10

(Di venerdì 9 dicembre 2022)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione al microfono Giulia Ferrigno migranti la presidente del consiglio Giorgia Meloni non assume alcun impegno per una visita a Parigi nel Dalla Elisa è arrivato alcun invito ufficiale spiegano oggi fonti di Palazzo Chigi in replica sottolineando tu mi inviti di questo tipo non si facciano a mezzo stampa ieri fonti dell’ Eliseo in un briefing con i giornalisti sul vertice di oggi in Spagna hanno detto che ad Alicante a margine non ci dovrebbe essere un incontro bilaterale informale tra Macron e meloni che potrebbe recarsi a Parigi in visita ma ti aspetta una data al momento non è previsto un incontro bilaterale formale per quello che sappiamo meloni sta ancora cercando una per la sua visita in Francia per la quale sia impegnata a lavorare dopo le tensioni del mese scorso sulla ...