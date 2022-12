Santi Francesi vincono X Factor 2022 | la classifica

Leggi su biccy

(Di venerdì 9 dicembre 2022) E alla fine a trionfare ad Xsono stati i. Secondo posto per Beatrice Quinta (il suo singolo è una bomba, certamente il più forte di quest’anno), terzo posto per Linda e quarti i Tropea. Con questo risultato Rkomi ha vinto il suo primo X! 2° @BeatriceQuinta 3° @lindariverditi 4° @tropeapop #XFpic.twitter.com/itKzsCKQGM — X(@XItalia) December 8,, Non è Così male, il testo. Sai che il mondo va avanti anche senza di me. Mi vorrei presentare Io sono matto come Cesare Ma non mi sbatto come Cesare (Oh oh) Come stai? Come stai? Bene? In fondo non è male qui In fondo non è così male. E stanotte resto qua a pensare Ma poi che caz*o ...