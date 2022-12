Calenda mette zizzania | Questo è il governo di Salvini

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 dicembre 2022) "Bisogna fare un lavoro serio su tutti i pezzi delle istituzioni che oggi funzionano male, evitando di costruire un'Italia fatta a puzzle. Fino ad oraè ilsu tutti i temi, come il tetto al contante o le Ong. Meloni mi sembra molto confusa. Mi sembra di insultare Meloni quando parlo di una manovra fatta da, non penso che ci sia un'espressione più netta, perché dire manovraè dire che questa manovra è un disastro". Così Carlo, leader di Azione a margine della Conferenza Stampa alla Camera con Mara Carfagna per l'entrata di Fabrizio Ferrandelli di +Europa.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev