L' idea di Piantedosi contro l' immigrazione incontrollata | chi sarà premiato

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Premiare con quote di accesso più alte i Paesi di partenza dei profughi che più contrastano l'illegale. Il ministro dell'Interno Matteoanticipa così alla Camera, durante un question time, le linee guida del prossimo decreto flussi che il governo adotterà entro il 31 dicembre. «Poichè il contenimento della pressione migratoria è strettamente collegata alla collaborazione dei Paesi di provenienza e transito spiega - il decreto Flussi, opportunamente modulato in termini premiali, può diventare uno strumento importante per riconoscere maggiori quote di accesso ai Paesi più impegnati nella lotta all'irregolare rafforzando nel contempo i canali di ingresso legale ed è un meccanismo di cui personalmente intendo proporre il rafforzamento per il futuro». L'interrogazione presentata dal Pd-Idp chiedeva ...