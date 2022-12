I programmi in tv oggi | 8 dicembre 2022 | film e intrattenimento

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Su Canale 5 Incastrati, su Sky Cinema Cetto c’é senzadubbiamente. Guida aiTv della serata dell’8Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 8? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.20 Purché finisca bene. Gaetano, giovane rampollo di una nobile famiglia partenopea, deve salutare l’amata Napoli per trasferirsi a Francoforte dove lo attende un prestigioso lavoro deciso per lui da suo padre. Ma i suoi piani ...