Cosa ci fa George Clooney sull’abito di Julia Roberts?

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 8 dicembre 2022)è molto affezionata a, alloraci fa l’attore sul suo abito? L’attrice ha preso parte ai Kennedy Center Honors che si sono svolti a Washington DC e, per l’occasione, ha indossato una creazione costum made di Moschino che non è passata inosservata.sono uniti da una forte amicizia ed un percorso cinematografico degno di nota. Di recente hanno unito le forze e proposto una nuova commedia, intitolata Tickets to Paradise, piaciuta molto al pubblico affezionato ad entrambi. Eppure, di recente,ha dimostrato in modo peculiare l’affetto nei confronti del collega:ci fa, infatti,...