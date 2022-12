Formula 1 | la Ferrari contatta Chris Horner | arriva la risposta | tifosi scioccati

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Dopo l’addio di Mattia Binotto, laè alla ricerca del giusto Team Principal. Contatti in corso perla sorprendente. Il 2022 è stato per laun’annata tutto sommato positiva. La Rossa, dopo anni piuttosto bui, è tornata a competere per la vittoria e, almeno nella prima parte della stagione, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

... permettendogli poi di esordire in1 a 17 anni, da titolare in Toro Rosso nel 2014. Da ... Ma in generale abbiamo ancora bisogno di una giornata perfetta per battere Mercedes e'.Non è stata una stagione facile per il pilota spagnolo dellaCarlos Sainz e nonostante ciò è riuscito a conquistare la prima vittoria in carriera nel ... quando ho debuttato in1 con la ...Dopo l'addio di Mattia Binotto, la Ferrari è alla ricerca del giusto Team Principal. Contatti in corso per Chris Horner: arriva la sorprendente risposta.Dopo tre anni di convivenza, la relazione tra Charles Leclerc e Charlotte Siné, è giunta al capolinea. Ad annunciarlo è stato il pilota della Ferrari che, tramite una storia pubblicata sul social medi ...