Van Gaal | «Messi? Nel 2014 non toccò palla Il Brasile è una squadra di contropiede»

(Di martedì 6 dicembre 2022) Louis Van, fine stratega, ha lanciato un avvertimento all’Argentina, memore della sconfitta subita proprio dagli argentini al Mondiale del. L’allenatore è sicuro che la sua selezione possa raggiungere la finale e alzare il trofeo. A pubblicare le parole dell’allenatore è il Telegraaf: «Ho sempre detto che possiamo diventare campioni. Mi sento ancora così. Ciò ha a che fare con il fatto che ora ho analizzato gli avversari. Sappiamo già come lo gestiremo. Oggi facciamo il primo passo e domani il secondo. I giocatori sono anche molto diversi ora rispetto all’inizio della Nations League, quando ho detto che avremmo giocato con questo sistema». In conferenza stampa, il commissario tecnico si è espresso sulle condizioni e sulle ambizioni della: «Soddisfatto della presenza ai quarti? No. Vogliamo essere campioni. Ho detto ...

