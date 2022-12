Svizzera | Shaqiri | “Vogliamo scusarci con i nostri tifosi | abbiamo giocato una brutta partita”

La reazionesta tutta in una punizione dialla mezz'ora, deviata in corner da Costa con la palla destinata comunque sul fondo. Una manciata di minuti più tardi, sempre da una ...4 PORTOGALLO Diogo Costa 6,5 : reattivo sulla punizione die su Freuler. Dalot 7 : salva sulla linea un gol fatto di Freuler, poi fornisce l'assist per il secondo gol di Ramos. Pepe 7,5: il vecchio leone ruggisce nei momenti decisivi, il marchio di ...Passerella per il Portogallo, ecatombe per la Svizzera. I lusitani conquistano i quarti di finale travolgendo i rossocrociati per 6-1 al termine di una partita in cui hanno dominato e nella quale sono ...Doha, 6 dic. (Adnkronos) - Dimostrazione di superiorità in tutti i settori per il Portogallo che chiude il primo set con la Svizzera, si impone 6-1 negli ottavi di finale di Qatar 2022.