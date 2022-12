Legge di Bilancio | Lombardi scrive a Governo e Parlamento per sopprimere limite scolastico

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Presidente della Provincia di Benevento Ninoha scritto alle Autorità governative per fare voti alnazionale e alaffinché sia soppresso ilminimo di 900 alunni per le Scuole di ogni ordine e grado contenuto nelladi2023 attualmente in discussione ine siano invece confermati i limiti previsti nelle Leggi diprecedenti che riconoscevano in 300 il numero minimo di alunni per ogni Scuola nei territori montani. Nel contempoha chiesto alla Conferenza Stato-Regioni, all’Unione delle Province d’Italia ed all’Uncem di esprimersi formalmente contro ilminimo di 900 alunni per Istituto ...