Altro no | il Ceo di Pfizer non si presenta al Parlamento Ue

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il ceo di, Albert Bourla, ha rifiutato per la seconda volta di fila di comparire davanti aleuropeo per un'audizione sulle trattative portate avanti con la Commissione Ue per la fornitura di vaccini

HealthDesk

... ma si possono leggere fra le righe ascoltando le parole di Jim Ryan,di Sony Interactive ... mettere le mani sull'ultima PlayStation sarà tutt'che facile. Tech Test Ghost Song, il videogioco ...'I dati che emergono dall'Osservatorio - ha dichiarato Aldo Uva,di Csm ingredients - ci ... Unaspetto indagato dall'Osservatorio è la differenziazione dei gusti dei consumatori in base alla ... A Päivi Kerkola, Country President di Pfizer Italia, il Ceo Italian Award 2022 Attenzione alle performance aziendali. E a come si comunicano, visto il legame sempre più stretto tra CEO e brand. A novembre, il tema dei risultati societari segna un +5% di interesse nei contenuti ...La Country President di Pfizer Italia, Päivi Kerkola, ha ricevuto il Ceo Italian Award 2022 per la categoria Pharma ... Il 2022 ha rappresentato un altro anno molto importante per noi: siamo stati in ...