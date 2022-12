Ultime Notizie Roma del 04-12-2022 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio e buona domenica dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno il capo della protezione civile Fabrizio Curcio ha convocato una riunione dell’Unità di crisi del dipartimento per seguire l’evolversi della situazione del maltempo che sta interessando in particolare il sud Italia al momento scrive il dipartimento in Un Tweet in Sicilia vengono le criticità soprattutto alla viabilità per frane e smottamenti meteo in Calabria e Puglia si registrano allagamenti trombe d’aria e disagi un violento nubifragio si è abbattuto ieri sera sul catanzarese ed è soprattutto sulla fascia Ionica prendo il portiere Lido del Capoluogo la pioggia intensa ha provocato da allagamento di strade scantinati diverse le strade sulle quali la pioggia trascinato sassi e fango una tromba di aria si è abbattuta invece alle prime ore del mattino sul ...