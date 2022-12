Picchia la madre | arrestato dai carabinieri a Napoli

Leggi su anteprima24

Un giovane di 23 anni, già oggetto di denuncia per atti persecutori da parte della ex, ha aggredito lapretendendo di essere accompagnato a Cesenatico, dove vive la ragazza. Al rifiuto della donna è scattata la violenza. Ha spinto con forza lacontro una porta e le ha causato alcune ferite. Idel nucleo radiomobile disono intervenuti grazie alla segnalazione di un passante che aveva sentito le urla della vittima. Il 23enne è finito in manette,per maltrattamenti in famiglia e lesioni. E' ora in carcere. Per la, una prognosi di 7 giorni.