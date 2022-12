LIVE Sci alpino | SuperG Lake Louise 2022 in DIRETTA | Sofia Goggia quarta | niente podio

Leggi su oasport

(Di domenica 4 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADELMASCHILE DI BEAVER CREEK DALLE 18.00 19.30 Al momento, se la gara finisse così,sarebbe seconda in classifica generale a -15 da Mikaela Shiffrin. Un peccato, perché un pensierino al sorpasso lo avevamo fatto: sarebbe servito almeno un secondo posto oggi. 19.29 Michelle Gisin settima a 92 centesimi. 19.28a 0.36, Elena Curtoni quinta a 0.39. Ora un altro pezzo da 90, la svizzera Michelle Gisin, che al primo intermedio è in vantaggio di 6 centesimi. 19.27 Sfuma ilper. L’austriaca Mirjam Puchner si inserisce in terza posizione ...