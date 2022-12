LIVE Francia-Polonia 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | inizio aggressivo dei transalpini

(Di domenica 4 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI INGHILTERRA-SENEGAL DALLE 20.00 LE PAGELLEDI20? LEWANDOWSKI!! Il bomber polacco vince un contrasto, si aggiusta la palla e fa esplodere un sinistro da lontano che sfiora il palo alla sinistra di Lloris. 19? Fase confusa della partita, con i polacchi che provano ad alzare il baricentro asfissiando i portatori di palla avversari. 18? Si vede anche lain attacco, Zimanski cerca Lewandowski con un cross che però si rivela impreciso. 17? Tchouameni anticipa tutti e serve Dembélé che si accentra e tira, parata facile per Szczesny. 16? Commette fallo Rabiot su Cash, lapuò ripartire. 15? Imbucata per Giroud letta benissimo dal portiere polacco ...

DOHA (Dubai) - I Campioni del Mondo in carica tornano in campo negli ottavi di finale contro la Polonia. La formazione di Deschamps, sconfitta nell'ultima sfida del girone dalla Tunisia - è chiamata a ...Allo stadio Al Thumama di Doha il match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali tra Francia e Polonia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca. Al stadio Al Thumama di Doha va in scena il match per gli ottavi di finale dei Mondiale in Qatar tra Francia e Polonia. FRANCIA POLONIA DIRETTA LIVE – Oggi, domenica 4 dicembre 2022, alle ore 16 in Qatar si gioca Francia-Polonia, partita valida per gli ottavi di finale dei Mondiali Qatar 2022.