(Di domenica 4 dicembre 2022) Roma, 4 dic (Adnkronos) - "Il sì di Italia viva all'accordo diè unnella costruzione di una grande, popolare,per i tanti moderati in fuga dagli estremismi. Obiettivo: diventare il primo partito. Non è una missione impossibile, non è troppo ambiziosa". Lo scrive su Twitter Mara, deputata e presidente di Azione.

Il Sannio Quotidiano

...estera dell'attuale esecutivo rispetto al conflitto in Ucraina e al rapporto con la... Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi,, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, Del Barba, De .... Nella seconda settimana, dal 13 al 16 marzo 2023, i partecipanti frequenteranno presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze quattro lezioni monografiche, di due ... Iv: Carfagna, ‘federazione è altro mattone a casa liberale e riformista’ Matteo Renzi sgancia la seconda breaking politica di giornata annunciando la costituzione di una federazione con Azione.Il M5s non sceglie mai i migliori. Carlo Calenda di "Azione" spara a zero su Pd e M5s. Secondo Calenda i dem non prendono posizione su ...