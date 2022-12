(Di domenica 4 dicembre 2022) Ore 17.56 - I transalpini ai quarti di finale È unaconvincente quella che si è sbarazzata dellasenza di fatto rischiare tanto. Mattatore il solito Mbappe autore di una doppietta e già al quinto gol in questo suo fantastico Mondiale; ma la rete che ha sbloccato la partita è del solito Giroud che non sta facendo rimpiangere Benzema. In pieno recupero il gol della bandiera di Lewandowski su rigore, fatto ripetere dopo un primo errore dell'attaccante polacco

17.58 Mondiali:ai quarti,ko Atterra ai quarti del Mondiale lacampione in carica:ko 3 - 1. Giroud in scivolata manca il tap - in su cross Dembelè, al 38' tripla occasione polacca: ...Olivier Giroud scrive di nuovo la storia della: l'attaccante del Milan , grazie alla sua terza rete ai Mondiali di Qatar nell'ottavo di finale contro la, è ora il miglior marcatore assoluto della Nazionale francese, raggiungendo ...Francia - Polonia 3-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida degli ottavi di finale del Mondiale Qatar 2022.La Francia stacca il pass per l'acceso ai quarti di finale dei Mondiali in Qatar. La squadra di Didier Deschamps ha infatti battuto la Polonia per 3-1 grazie alla rete di Olivier Giroud e ...