Rivoluzione La7 | dove va Myrta Merlino Cairo nega ma spuntano i sostituti

(Di sabato 3 dicembre 2022)in vista nella mattina televisiva di La7? Le voci che vogliono un imminente passaggio di, conduttrice de L'aria che tira e volto tra i più noti della rete, si fanno sempre più pressanti. Le indiscrezioni che riportavano comportamenti “incivili e maleducati” dicon gli addetti ai lavori di La7, denunciati anche da un comunicato sindacale, rafforzano l'ipotesi che la giornalista napoletana possa scegliere di cambiare aria. Secondo quanto riporta Affaritaliani,si sarebbe affidata al manager Lucio Presta per passare a Mediaset, senza contare che pare che "ci sia anche un problema in termini di contratti mai chiusi tra La7" e l'agente dei Vip. Secondo la ricostruzione, Mediaset avrebbe già proposto agli spazi di Barbara Palombelli, ...

TGLA7

Per il momento si tratta di congetture, ma se davvero Myrta Merlino dovesse lasciaresi andrebbe incontro a una vera e propriaper la rete, che dovrebbe fare a meno di uno dei suoi ...Fatti che, se dovessero essere confermati e provati, potrebbero generare una non tanto piccolanel cuore di... Iran, Macioce: 'E' una rivolta simile alla rivoluzione francese. Di lacrime e sangue. I governi non possono fare di più. Mi aspetto qualcosa dagli individui' È letteralmente scoppiata una bomba in casa La7: nei giorni scorsi Myrta Merlino, uno dei volti di punta della rete, è stata accusata di aver generato un clima ostile all’interno degli studi televisiv ...Un comunicato sindacale attacca Myrta Merlino. La conduttrice de “L’Aria che Tira”, su “La7”, avrebbe atteggiamenti incivili ...