Olanda tra le magnifiche otto in Qatar | tris all' Usa con super Dumfries e quarti in tasca

L'supera 3 - 1 gli Stati Uniti e si qualifica ai quarti di finale di Qatar 2022. Al Khalifa ... che verrà fuori dalla sfidaArgentina ed Australia in programma stasera alle 20.00. Gli States ...Commenta per primo Non era statoi più brillanti nelle prime tre partite, un po' come tutta l'nonostante il primo posto nel girone . Si alza il livello e Dumfries risponde presente; prima i due assist millimetrici per ...Gli Usa accorciano le distanze al 75' con Wright, l'Olanda chiude i conti all'80' con Dumfries e ora attende nei quarti di finale la vincente della sfida tra Argentina e Australia. LA PARTITA - Gli ...La squadra di Van Gaal vince con merito il match ottavi di finale cobntro gli Stati Uni e vola ai quarti della competizione mondiale. Gol di un ritrovato Depay, Blind e Dumfries. Agli americani non ba ...