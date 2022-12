Iacopo Melio | ' Inclusione vera? Quando la disabilità non sarà più considerata questione di nicchia'

Cambiare il modo di parlare di una cosa porta anche ad un cambiamento nella cosa stessa. Adesso sostituite quindi la ...L'iniziativa, promossa da tempo anche da, approda anche a Paperino. L'evento di inaugurazione pratese sarà venerdì 2 dicembre, in memoria di Enrico Cavaciocchi, presidente locale dell'...Qual è il linguaggio appropriato per parlare della disabilità Qual è la comunicazione giusta per creare un mondo inclusivo «Ricordiamoci che stiamo parlando di “persone”, non di razze canine: l'unic ...Alzando muri e barriere che invece proprio il linguaggio potrebbe e dovrebbe avere la forza di abbattere . A spiegarlo molto bene è Iacopo Melio che al tema ha dedicato molto del suo impegno da ...