Portogallo | Santos | 'La sconfitta è colpa mia | alzeremo l'attenzione ora'

... In - mediana Jung Woo - young e Hwang In - beom; unica punta Cho Gue - sung, supportata dai trequartisti Lee Kang - in, Jeong Woo - yeong e Son Heung - min QUI- Fernandodovrebbe ...Ct: Paulo Jorge Gomes Bento(4 - 3 - 1 - 2): Diogo Costa; Dalot, Pepe, Antonio Silva, ... Ct: FernandoMarcatori : 6' Horta (P), 27' Kim Young - Gwon (C) 91', Hwang Hee - Chan (C) ...Fernando Santos, Ct del Portogallo ha commentato la prestazione dei suoi giocatori al termine della sfida persa contro la Corea del Sud: “Abbiamo perso intensità nel secondo tempo nel vincere i duelli ...I sudcoreani rimontano la rete iniziale lusitana, ribaltano il risultato e, grazie al maggior numeri di gol segnati, superano l’Uruguay ...