Ciao Darwin | concorrente paralizzato | ecco cosa hanno deciso i giudici

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Tutti assolti. Il tribunale monocratico di Roma ha assolto le quattro persone a processo per il ferimento di undella trasmissione. La vicenda risale all'aprile 2019, quando Gabriele Marchetti rimasedopo una caduta al gioco dei rulli. A processo, con l'accusa di lesioni personali gravissime, anche due rappresentati della società Rti, produttrice della trasmissione in onda su Canale 5 e condotta da Paolo Bonolis. Durante il programma il 54enne venne subito trasportato al Policlinico Umberto I di Roma e poi trasferito alla Fondazione Santa Lucia per dare inizio al percorso di riabilitazione. "Ovviamente siamo umanamente molto dispiaciuti dell'accaduto e siamo vicini a lui e alla sua famiglia, lo siamo stati fin dal primo momento" aveva detto lo stesso conduttore una volta ...

